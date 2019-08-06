На Николаевщине подросток жестоко убил своего деда из-за игры (видео)

Мужчина оборвал игру парня просьбой помочь во дворе.

На Николаевщине 16-летний внук зарезал деда, потому что тот прервал компьютерную игру.

Подросток сам вызвал полицию и признался в убийстве, говорится в сюжете ТСН.

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В тот день дед приехал в гости к своей дочери и внуку с косой – хотел скосить им на участке сорняки. Мужчина попросил о помощи внука, который в это время играл за компьютером. Дед выключил компьютер, а 16-летний парень схватился за нож – мужчина скончался еще до приезда скорой.

"Он взял нож и нанес ему пять ударов в туловище. Два из них пришлись в сердце", - рассказал и.о. руководителя Новоодесской полиции Максим Евграфов.

После этого подросток сам вызвал правоохранителей. "Он понял, что он его убил, и вызвал полицию. Он полностью раскаялся в содеянном преступлении", - заявил Евграфов.

Психологи считают, что у парня зависимость от компьютера, игромания. И это – результат невнимательности прежде всего родителей к потребностям сына.

Парня задержали, его будут судить за убийство, но психологи считают, что отвечать должна и мать. По их мнению, женщина должна была давно обратиться к специалистам и отложить дела, чтобы наладить общение с сыном.

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