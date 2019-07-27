В полиции рассказали подробности масштабных обысков в Белой Церкви (фото)

Сейчас продолжаются задержания членов преступных организаций.

Полицейские установили, что на территории Белой Церкви на Киевщине действовали три преступные группировки, которые занимались давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей.

Сейчас продолжаются задержания членов преступных организаций, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Открыты уголовные производства по ст. 189 (вымогательство) и ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины, согласно которым и проводятся меры по задержанию, обезвреживанию и ликвидации этих преступных группировок", - рассказали в полиции.

Жителям города, которые стали жертвами подобных преступлений, советуют обратиться с заявлением в полицию.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Белой Церкви одновременно проводились около полусотни обысков.