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В полиции рассказали подробности масштабных обысков в Белой Церкви (фото)

13:27, 27 июля 2019
Происшествия
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Полиция задерживает в Белой Церкви участников преступных группировок / фото пресс-служба полиции

Полицейские установили, что на территории Белой Церкви на Киевщине действовали три преступные группировки, которые занимались давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей.

Сейчас продолжаются задержания членов преступных организаций, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

пресс-служба полиции

"Открыты уголовные производства по ст. 189 (вымогательство) и ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины, согласно которым и проводятся меры по задержанию, обезвреживанию и ликвидации этих преступных группировок", - рассказали в полиции.

пресс-служба полиции

Жителям города, которые стали жертвами подобных преступлений, советуют обратиться с заявлением в полицию.

пресс-служба полиции

Как сообщал УНИАН, сегодня в Белой Церкви одновременно проводились около  полусотни обысков.

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Теги: #полиция#обыски#Белая Церковьпогода в Киеве