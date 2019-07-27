В Белой Церкви одновременно проводят полсотни обысков
10:20, 27 июля 2019Происшествия
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В связи с обысками в городе применяются ограничительные меры.
В Белой Церкви правоохранители проводят массовые обыски / фото УНИАН
На Киевщине в городе Белая Церковь правоохранители одновременно проводят 50 обысков.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.
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"Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержание членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали позже", - написал полицейский.
По его словам, в связи с обысками в городе применяются ограничительные меры.
Как сообщал УНИАН, 26 июля НАБУ пришло с обысками в Окружной админсуд Киева.
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