В Белой Церкви одновременно проводят полсотни обысков

В связи с обысками в городе применяются ограничительные меры.

На Киевщине в городе Белая Церковь правоохранители одновременно проводят 50 обысков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Читайте такжеНАБУ проводит обыск в Суворовском райсуде Одессы

"Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержание членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали позже", - написал полицейский.

По его словам, в связи с обысками в городе применяются ограничительные меры.

Как сообщал УНИАН, 26 июля НАБУ пришло с обысками в Окружной админсуд Киева.