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В Белой Церкви одновременно проводят полсотни обысков

10:20, 27 июля 2019
Происшествия
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В Белой Церкви правоохранители проводят массовые обыски / фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

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"Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержание членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали позже", - написал полицейский.

По его словам, в связи с обысками в городе применяются ограничительные меры.

Как сообщал УНИАН, 26 июля НАБУ пришло с обысками в Окружной админсуд Киева.

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Теги: #обыски#Киевская область#Белая Церковьпогода в Киеве