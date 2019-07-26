В Одессе патрульные на служебном авто поймали коня, сбежавшего с ипподрома (видео)

Животное металось по дороге и создавало аварийные ситуации.

В Одессе патрульные полицейские на служебном автомобиле поймали коня, сбежавшего с ипподрома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, сегодня утром, во время патрулирования на улице Фонтанская дорога, полицейские увидели коня, который выбежал на дорогу.

«Конь хаотично перемещался по проезжей части, шарахался из стороны в сторону, чем создавал опасность дорожному движению. Патрульные приняли решение самостоятельно его остановить - замедлили движение автомобиля и голосовыми командами пытались успокоить животное», - рассказали в пресс-службе.

Подъехав к бегущему животному ближе, один из инспекторов через окно автомобиля схватил поводья и остановил коня.

Животное вернули владельцам, которые объяснили, что во время утренних тренировок, конь сбежал с ипподрома, и они собственными силами пытались его разыскать.

В результате инцидента никто не пострадал.