цей матеріал доступний українською

В Одессе патрульные на служебном авто поймали коня, сбежавшего с ипподрома (видео)

12:28, 26 июля 2019
Происшествия
129 0
Животное сбежало с ипподрома во время утренней тренировки, его вернули собственникам / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, сегодня утром, во время патрулирования на улице Фонтанская дорога, полицейские увидели коня, который выбежал на дорогу.

«Конь хаотично перемещался по проезжей части, шарахался из стороны в сторону, чем создавал опасность дорожному движению. Патрульные приняли решение самостоятельно его остановить - замедлили движение автомобиля и голосовыми командами пытались успокоить животное», - рассказали в пресс-службе.

Подъехав к бегущему животному ближе, один из инспекторов через окно автомобиля схватил поводья и остановил коня.

Животное вернули владельцам, которые объяснили, что во время утренних тренировок, конь сбежал с ипподрома, и они собственными силами пытались его разыскать.

В результате инцидента никто не пострадал.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#патрульные#коньпогода в Одессе