На Киевщине пенсионер ударил косой по голове своего односельчанина

Правоохранители задержали нападавшего, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Киевской области в селе Микуличи между местными жителями произошел конфликт, во время которого один из мужчин пытался зарезать другого косой.

Об этом сообщили в облздраве коммуникации полиции.

"Инцидент произошел утром 24 июля в с. Микуличи, Бородянского района, Киевской области", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, между двумя местными жителями произошла драка, во время которой 75-летний мужчина схватил косу и ударил в голову оппонента. Потерпевшему удалось оттолкнуть нападающего и выхватить косу.

Читайте такжеВ Киеве окровавленный мужчина открыл стрельбу по толпе (фото)

В результате столкновения 65-летний мужчина получил резаную рану головы, пострадавшего доставили в Бородянскую районную больницу.

По словам соседей, конфликты между мужчинами случались регулярно. Также они неоднократно жаловались полиции друг на друга.

Сейчас нападавшего задержали, следователи открыли уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.