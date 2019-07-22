В Херсоне перевернулось авто с избирательными бюллетенями, есть пострадавший (фото)

В аварии незначительные травмы получила представительница полиции, бюллетени без повреждений передали членам окружной комиссии.

В Херсоне микроавтобус «Фольксваген», который перевозил членов УИК и бюллетени, попал в аварию и перевернулся. Пострадал один человек.

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Как сообщает пресс-служба полиции в Херсонской области, инцидент произошел около шести утра на углу улиц Театральной и Воронцовской.

Полицейские предварительно установили, что 30-летняя водитель автомобиля «ЗАЗ Славута», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю «Фольксваген-Транспортер». В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Как выяснилось, автобус перевозил избирательные бюллетени в окружную комиссию.

В результате ДТП незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены УИК не пострадали. К настоящему моменту бюллетени без повреждений переданы членам окружной комиссии.

Предварительная правовая квалификация события – ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Накануне сообщалось, что на Львовщине водитель микроавтобуса на остановке переехал женщину на глазах у ее дочерей.