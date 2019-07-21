Во Львовской области водитель микроавтобуса на остановке переехал женщину на глазах у ее дочерей

42-летняя женщина погибла. Две школьницы госпитализированы, 19-летний водитель микроавтобуса не пострадал.

В Сколевском районе Львовской области, сегодня, 21 июля, в результате наезда микроавтобуса погибла 42-летняя женщина.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, смертельное автопроисшествие произошло около 06.50 на трассе Киев-Чоп на остановке общественного транспорта в горном селе Козева.

19-летний водитель микроавтобуса «Рено», житель Сколевского района, выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта, где совершил наезд на 42-летнюю местную жительницу и двоих детей. После этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

«Полученные женщиной травмы оказались несовместимы с жизнью, она умерла. Две ее дочери в возрасте 12 и 14 лет, с места происшествия доставлены в больницу. Им оказывается медицинская помощь, устанавливаются диагнозы», - сообщила Добровольская.

Водитель микроавтобуса не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос о задержании водителя транспортного средства в порядке ст. 208 УПК Украины.

Назначены экспертизы с целью установить, находился ли водитель микроавтобуса под действием алкоголя или наркотиков.