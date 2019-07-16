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На Львовщине военнослужащего приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство и кражи

09:54, 16 июля 2019
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Львовской области.

По данным прокуратуры, жену военнослужащего приговорили к 8 годам лишения свободы за кражи и угон автомобиля.

Как указано в сообщении, в ноябре 2017 года военнослужащий самовольно ушел из госпиталя и не вернулся в расположение воинской части. В конце декабре 2017 года он убил жителя Львовской области, а затем в сговоре со своей женой завладел автомобилем и деньгами убитого. Кроме того, супруги проникли в квартиру еще одного жителя Львова и украли сейф с драгоценностями и деньгами.

Позже супруги задержали сотрудники правоохранительных органов.

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Теги: #Львовщинапогода во Львове