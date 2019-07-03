Под Одессой грузовик столкнулся с автобусом, в котором находились 50 пассажиров (видео)

Автобус зажало между металлическим отбойником и грузовиком, из-за чего пассажиры не могли выбраться наружу. Их эвакуировали, разбив лобовое стекло.

В пригороде Одессы произошло столкновение грузовика с автобусом «Минск-Одесса», в котором находились 50 пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, 2 июля в 23.20 правоохранители получили вызов о ДТП на Хаджибейском мосту автодороги «Киев-Одесса».

«На месте вызова полицейские выяснили, что во время движения в направлении Одессы водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» не учел дорожных обстоятельств, не придерживался безопасного бокового интервала и совершил столкновение с рейсовым автобусом Neoplan», - рассказали в пресс-службе.

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В результате автобус, в котором было 50 пассажиров, зажало между металлическим отбойником и грузовиком, из-за чего люди не могли выбраться наружу.

Патрульные совместно с водителем, разбив лобовое стекло автобуса, начали эвакуацию людей. В это время за пассажирами, следовавшими из Минска (Беларусь) в Одессу, прибыл другой автобус для продолжения международного рейса.

Из-за аварии движение на мосту было сильно затруднено. «В связи с осложнением движения на мосту, патрульные полицейские осуществляли регулирование движения транспорта. Грузовик эвакуировали ночью, автобус до сих пор остается на месте происшествия в ожидании техники для эвакуации», - рассказали в пресс-службе, отметив, что люди во время аварии не пострадали.

По факту происшествия составлены административные материалы по ст. 124 КоАП. Сейчас инспекторы продолжают регулирование транспортных потоков на мосту.

Видео: Patrol Police Odesa

Напомним, 2 июля вблизи села Благодатное Николаевской области, произошла смертельная авария с участием грузового микроавтобуса Mercedes Benz и маршрутного такси Mercedes Sprinter.