Жуткое ДТП на Николаевщине: один человек погиб и 15 пострадали при столкновении микроавтобусов (фото)

Вблизи села Благодатное Николаевской области, произошла смертельная авария с участием грузового микроавтобуса Mercedes Benz и маршрутного такси Mercedes Sprinter.

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Пресс-служба полиции Николаевской области сообщила, что ДТП произошло примерно в 12:30 на трассе Николаев - Благовещенское.

По предварительной информации, в результате аварии погибла 25-летняя пассажирка рейсового микроавтобуса. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе, оба водителя в возрасте 45 и 35 лет. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели. Все обстоятельства аварии и ее причины устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в январе на Николаевщине в ужасном ДТП погибли восемь человек.