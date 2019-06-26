В Одессе авто вылетело на тротуар и снесло дерево, которое травмировало пешехода

Виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия.

В центре Одессы водитель на Volkswagen врезался в два припаркованных автомобиля и дерево, которое травмировало пешехода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, во вторник около 21.30 по улице Пушкинской в сторону Еврейской двигался автомобиль Volkswagen.

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Его водитель, не доезжая перекрестка, не справился с управлением и столкнулся с двумя припаркованными машинами по правой стороне. Затем продолжил движение и врезался в дерево, которое от удара упало и травмировало 23-летнего пешехода.

22-летний водитель и пассажир с явными признаками алкогольного опьянения находятся на месте происшествия. Для оформления материалов вызван следователь по ДТП, а также следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.

В региональном главке Нацполиции добавили, что полиция проводит проверку по факту этого дорожно-транспортное происшествия.

Предварительно установлено, что виновник ДТП - житель Киевской области.

Как отмечается, оба автомобиля, в которые он врезался, получили механические повреждения. Кроме того, веткой дерева травмирован пешеход, который доставлен в больницу.

Со слов очевидцев, водитель Volkswagen и его пассажир пытались скрыться с места ДТП, но их задержали свидетели аварии, вернули обратно и передали сотрудникам полиции.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Черноморск Одесской области пьяный киевлянин протаранил на своем автомобиле пять машин, стоявших на автостоянке.