На Одесчине пьяный киевлянин протаранил на своем авто пять машин

В результате ДТП пострадал проходивший мимо мужчина.

В городе Черноморск Одесской области пьяный киевлянин протаранил на своем автомобиле пять машин, стоявших на автостоянке.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня ночью на проспекте Мира в центре указанного города.

28-летний водитель Aуди Q8 во время движения не справился с управлением и протаранил пять автомобилей, которые находились на автостоянке. В результате ДТП телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей бедра получил 24-летний прохожий, которого задело припаркованной машиной. Ему была оказана необходимая медицинская помощь на месте, пока его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как отмечается, водитель Aуди Q8 находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила медицинская экспертиза.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по ст. 124, 126 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.