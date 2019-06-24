В патрульной полиции назвали 7 самых распространенных причин ДТП в Украине
20:15, 24 июня 2019Происшествия
302 0
Почти 33% ДТП произошли из-за превышения безопасной скорости.
32,8% ДТП произошли из-за превышения безопасной скорости / УНИАН
В патрульной полиции назвали 7 самых распространенных причин дорожно-транспортных происшествий в Украине.
Читайте такжеВ Харькове автомобиль въехал в горсовет (фото)
Соответствующая публикация сделана на странице патрульной полиции в Facebook.
Отмечается, что с 1 января по 31 мая 2019 года 32,8% ДТП произошли из-за превышения безопасной скорости, 19,1% - из-за нарушения правил маневрирования, 9,4% - из-за нарушения правил проезда перекрестка, 8,4% - из-за несоблюдения дистанции, 6,9% - из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, 5,6% - из-за неправильного проезда пешеходных переходов, 3,6% - из-за выезда на полосу встречного движения.
Как сообщал УНИАН, в МВД решили изменить порядок реагирования на вызовы о "минировании".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter