Массовое "минирование": в МВД решили изменить порядок реагирования на вызовы

МВД будет инициировать ужесточение уголовной ответственности за ложные сообщения.

Министерство внутренних дел Украины в связи с ростом числа ложных вызовов о минировании объектов намерено изменить порядок реагирования на такие сообщения. Читайте такжеВ Киеве в час пик закрыта станция метро "Крещатик" и переход на "Майдан Незалежности"

Об этом LB.ua сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко. «В силу массовых сообщений о минировании тех или иных объектов в столице за последнее время мы инициируем подготовку проекта изменений в наши внутренние правовые акты, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения», - заявил он.

Шевченко подчеркнул, что МВД будет инициировать ужесточение уголовной ответственности за ложные сообщения. В частности, могут увеличить срок лишения свободы, а также ввести конфискацию имущества.

Представитель МВД добавил, что в большинстве случаев вызовы о ложном минировании поступают от ботов с территории России и оккупированных районов Донбасса.

Как сообщал УНИАН, в последнее время по всей Украине участились случаи «минирования» супермаркетов, ТРЦ, учебных заведений и больниц. Так, в Киеве задержали 49 псевдомінерів за первых три месяца 2019 года.