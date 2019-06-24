В полиции рассказали о вандале, разгромившем мемориал героя Небесной сотни

Столичные спецназовцы задержали мужчину, который совершил хулиганские действия возле памятного знака активисту Евромайдана Сергею Нигояну, установленного на Европейской площади возле Парламентской библиотеки.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, происшествие произошло вчера вечером на Европейской площади.

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«Во время отработки территории города работники полка полиции особого назначения №2 задержали правонарушителя, который, предварительно, из хулиганских побуждений разбросал лампадки и корзинки с цветами возле мемориальной доски», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом мужчина вел себя неадекватно, поэтому правоохранители вызвали врачей психоневрологического диспансера, которые и забрали его в медицинское учреждение.

Следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время флаги восстановили, поскольку предыдущие были порваны, осколки от лампадок убрали.