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В Киеве "поклонник России" разгромил мемориал герою Небесной сотни (фото)

13:03, 24 июня 2019
Происшествия
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В Киеве мужчина разгромил мемориал Сергею Нигояну / фото УНИАН

Об этом в Facebook коррдинатор С14 Сергей Мазур.

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"Мемориал героя Небесной сотни Сергея Нигояна разбит. Разбиты лампадки, разорваны флаги, разбросаны цветы, шины и брусчатка. Вандала уже задержали. Как ни странно им оказался сторонник России. Им занимается полиция", - написал Мазур.

Он также призвал жителей города принести к мемориалу свежие цветы и новые лампадки.

Мемориал находится на ул. Грушевского.

Напомним, четыре года назад на Майдане в Киеве произошли первые убийства. Утром 22 января на улице Грушевского застрелили активиста самообороны Майдана Сергея Нигояна, а через три часа был убит еще один майдановец – белорус Михаил Жизневський. Расследование этих резонансных убийств продолжается уже четыре года.

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Теги: #герои Небесной сотни#Сергей Нигоянпогода в Киеве