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На въезде в Киев столкнулись две фуры: один водитель погиб, пробка растянулась на 5 километров (фото)

08:15, 24 июня 2019
Происшествия
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Пробка на въезд в столицу уже растянулась на 5 км / фото Инна Боднар, ТСН

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Об этом сообщает корреспондент ТСН Инна Боднар с места происшествия.

Как известно, водитель одной машины притормозил на светофоре, что возле КП, когда в него въехало другое авто. Водитель второй фуры погиб на месте.

Разбитые транспортные средства перекрыли все полосы движения, кроме одной. Пробка на въезд в столицу уже растянулась на 5 км.

фото Инна Боднар, ТСН

Отмечается, что больше пострадавших в ДТП нет.

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Теги: #Киев#ДТПпогода в Киеве