На въезде в Киев столкнулись две фуры: один водитель погиб, пробка растянулась на 5 километров (фото)
08:15, 24 июня 2019Происшествия
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Разбитые транспортные средства перекрыли все полосы движения, кроме одной.
Пробка на въезд в столицу уже растянулась на 5 км / фото Инна Боднар, ТСН
На въезде в Киев со стороны Житомирской трассы столкнулись две фуры, водитель погиб.
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Об этом сообщает корреспондент ТСН Инна Боднар с места происшествия.
Как известно, водитель одной машины притормозил на светофоре, что возле КП, когда в него въехало другое авто. Водитель второй фуры погиб на месте.
Разбитые транспортные средства перекрыли все полосы движения, кроме одной. Пробка на въезд в столицу уже растянулась на 5 км.
фото Инна Боднар, ТСН
Отмечается, что больше пострадавших в ДТП нет.
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