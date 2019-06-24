На въезде в Киев столкнулись две фуры: один водитель погиб, пробка растянулась на 5 километров (фото)

Разбитые транспортные средства перекрыли все полосы движения, кроме одной.

На въезде в Киев со стороны Житомирской трассы столкнулись две фуры, водитель погиб.

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Об этом сообщает корреспондент ТСН Инна Боднар с места происшествия.

Как известно, водитель одной машины притормозил на светофоре, что возле КП, когда в него въехало другое авто. Водитель второй фуры погиб на месте.

Разбитые транспортные средства перекрыли все полосы движения, кроме одной. Пробка на въезд в столицу уже растянулась на 5 км.

Отмечается, что больше пострадавших в ДТП нет.