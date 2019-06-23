ДТП на Херсонщине с тремя погибшими: полицейского отпустили под залог

Сторона обвинения просила об аресте правоохранителя, однако суд решил иначе.

Сотрудника полиции, который за рулем BMW вылетел на встречную полосу и спровоцировал ДТП с тремя погибшими на трассе Скадовск-Каховка в Херсонской области, отпустили под залог в размере 191 тыс. гривень.

Об этом "Громадскому" сообщили в Государственном бюро расследований.

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20 июня следователями ГБР направили в суд ходатайство о содержании под стражей без права внесения залога для подозреваемого. Такая же позиция отстаивалась и стороной обвинения в суде.

"Несмотря на это, следственный судья Мелитопольского горрайонного суда вынес решение об избрании меры пресечения с правом внесения залога в сумме 191 тысячи гривень", — рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Прокуратура и защитник потерпевших уже подали апелляцию на меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, 18 июня на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ 21099» и «БМВ». За рулем последнего находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополе.

В результате аварии погибла семья с ребенком. Правоохранителя задержали и сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.