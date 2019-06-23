Проломили череп: в Запорожской области молодчики жестоко избили двух полицейских
Двое полицейских оказались на больничных койках после того, как сделали замечание парню, который выбросил бутылку на дорогу. Поднимать он ее не захотел, сильно ругался и позвал на помощь агрессивно настроенных парней - вместе они и избили полицейских.
Это произошло 19 июня в городе Васильковка Запорожской области, сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.
В результате инцидента пострадали 26-летний старший участковый офицер полиции и 27-летний старший следователь полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области.
«Возвращаясь после службы домой, они сделали замечание парню, который выбросил на дорогу стеклянную бутылку. В ответ юноша начал нецензурно выражаться, а когда полицейские представились - начал вести себя еще более дерзко. Более того, парень позвал к себе группу агрессивно настроенных лиц», - говорится в сообщении.
В результате разбойного нападения полицейские получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов. Также нападавшие отобрали у правоохранителей личные вещи, служебные удостоверения, средства, документы. Скрылись злоумышленники с места преступления на автомобиле в неизвестном направлении.
Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.28 ч.2 ст. 345, ч.4 ст. 296 и ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины.
По горячим следам оперативники установили главных участников нападения. Ими оказались двое родных братьев – местные жители 1994 и 2003 годов рождения.
Следователи полиции заочно объявили им подозрения в совершении преступления и объявили их в розыск. Было получено разрешение суда на задержание.