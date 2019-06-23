Проломили череп: в Запорожской области молодчики жестоко избили двух полицейских

В результате инцидента пострадали 26-летний старший участковый офицер полиции и 27-летний старший следователь полиции.

Двое полицейских оказались на больничных койках после того, как сделали замечание парню, который выбросил бутылку на дорогу. Поднимать он ее не захотел, сильно ругался и позвал на помощь агрессивно настроенных парней - вместе они и избили полицейских.

Это произошло 19 июня в городе Васильковка Запорожской области, сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.

В результате инцидента пострадали 26-летний старший участковый офицер полиции и 27-летний старший следователь полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области.

«Возвращаясь после службы домой, они сделали замечание парню, который выбросил на дорогу стеклянную бутылку. В ответ юноша начал нецензурно выражаться, а когда полицейские представились - начал вести себя еще более дерзко. Более того, парень позвал к себе группу агрессивно настроенных лиц», - говорится в сообщении.

В результате разбойного нападения полицейские получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов. Также нападавшие отобрали у правоохранителей личные вещи, служебные удостоверения, средства, документы. Скрылись злоумышленники с места преступления на автомобиле в неизвестном направлении.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.28 ч.2 ст. 345, ч.4 ст. 296 и ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины.

По горячим следам оперативники установили главных участников нападения. Ими оказались двое родных братьев – местные жители 1994 и 2003 годов рождения.

Следователи полиции заочно объявили им подозрения в совершении преступления и объявили их в розыск. Было получено разрешение суда на задержание.