На Житомирщине уже целую неделю горит свалка

Полигон твердых бытовых отходов под Новоградом - Волынским и до сих пор не потушили.

На Житомирщине спасатели седьмые сутки ликвидируют пожар на свалке в урочище Ржатковка под Новоградом-Волынским.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области, сейчас пожарные продолжают тушить мусор на полигоне твердых бытовых отходов на территории урочища Ржатковка Новоград-Волынского района, которая загорелась отдельными ячейками 16 июня.

Читайте такжеНа Житомирщине жара мешает потушить пожар на свалке

«Продолжается тушение мусора на полигоне твердых бытовых отходов. Спасатели продолжают работы по тушению мусора на полигоне твердых бытовых отходов в урочище Ржатковка Новоград-Волынского района. Специалисты ГСЧС постоянно заливают тления, однако процессы горения происходят внутри свалки, что делает невозможным доступ воды непосредственно к очагам горения», - говорится в сообщении.

В частности, вчера было ликвидировано возгорание мусора на площади 100 кв. м. Как и планировалось, вспомогательной техникой подвезли 150 тонн воды. Кроме того, на место возникновения локальных возгораний доставили мощную мотопомпу, что и обеспечило бесперебойную подачу воды на тушение.