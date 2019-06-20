Под Новоградом-Волынским пятые сутки горит свалка

Пожарные постоянно заливают тление, однако полностью потушить его не получается.

В Житомирской области спасатели пятый день ликвидируют пожар на свалке в урочище Ржатковка под Новоградом-Волынским.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области, возгорание обнаружили 16 июня.

В тот же день состоялось выездное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Для локализации возгорания мусора задействовали возможности всех служб Новоград-Волынского.

«Пожарные постоянно заливают тление, однако полностью потушить его не получается из-за того, что процессы происходят внутри, поэтому нами будут приниматься дополнительные меры для этого», - отметили в ведомстве.

По информации управления ГСЧС, это не первый случай пожара на указанной свалке. Ранее полностью потушить тление мусора внутри помогали погодные условия – ливни и дожди.

Сегодня на место происшествия собирается выехать руководство ведомства.

Местные жители в соцсетях жалуются на дым в разных микрорайонах Новоград-Волынского, ухудшение самочувствия и головную боль.