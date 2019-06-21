В Одессе суд арестовал подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко

Тарасова взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Киевский районный суд Одессы взял под стражу Николая Тарасова, который подозревается в убийстве 11-летней жительницы райцентра Ивановка Дарьи Лукьяненко, совершенном 13 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла сегодня судья Юлия Федулеева.

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Тарасов арестован на 60 суток без права внесения залога.

Прокурор Константин Мрихин обратился к суду с ходатайством взять подозреваемого под стражу, аргументируя тем, что есть обоснованные причины считать его причастным к убийству девочки.

Кроме того, как отметил прокурор, оставаясь на свободе, Тарасов может скрыться от следствия, так как он уже предпринял попытку ввести правоохранителей в заблуждение и уничтожил часть доказательств своей вины.

Адвокат Тарасова ходатайство прокурора поддержал.

Сам подозреваемый в суде свою вину не отрицал и, отвечая на вопрос Федулеевой о причинах убийства, ответил: «Не знаю».

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Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка.

С того дня ребенка разыскивали сотни людей - сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко была обнаружена убитой в выгребной яме. По подозрению в убийстве девочки задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). Кроме того, учитывая факт глумления над умершей (выгребная яма и пр.), дело открыто по ст. 297 (надругательство над телом). Предполагается, что убийство совершено на сексуальной почве.

Сегодня, 21 июня, в Ивановке, где объявлен траур, простились с девочкой.