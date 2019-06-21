В суде над убийцей 11-летней Даши Лукьяненко всплыл скандальный факт

В ходе заседания стало известно, что отец фигуранта отбывал пять лет наказания за попытку изнасилования.

Киевский районный суд Одессы избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко.

22-летнего Николая Тарасова привезли в суд. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Сам подозреваемый в суде свою вину не отрицал и, отвечая на вопрос судьи о причинах убийства, ответил: "Не знаю".

По его словам, он осознает, в чем его обвиняют. При этом Тарасов рассказал, что пригласил Лукьяненко "зайти на минуту" во двор, после чего затащил в помещение и убил.

Кроме того, в ходе заседания стало известно, что отец фигуранта отбывал пять лет наказания за попытку изнасилования.

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За преступления, которые ему инкриминируют, предусмотрена мера пресечения в виде двух месяцев за решеткой и никаких залогов. В прокуратуре прогнозируют - учитывая резонанс дела, суд должен принять именно такое решение.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка.

С того дня ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко была обнаружена убитой в выгребной яме. По подозрению в убийстве девочки задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). Кроме того, учитывая факт глумления над умершей (выгребная яма и пр.), дело открыто по ст. 297 (надругательство над телом). Предполагается, что убийство совершено на сексуальной почве.

Сегодня, 21 июня, в Ивановке, где объявлен траур, простились с девочкой.