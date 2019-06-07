В Моршине Львовской области молния убила женщину

Местная жительница во время грозы находилась на приусадебном участке.

В курортном городе Моршин Львовской области сегодня, 7 июня, во время грозы от удара молнии погибла женщина.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как сообщили в полиции, правоохранителям около 12.00 поступила информация от медиков о том, что на собственном приусадебном участке в городе Моршин от поражения молнией погибла 55-летняя местная жительница.

По информации координатора ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, молния поразила жительницу Моршина, которая во время грозы находилась возле ул. Д. Галицкого в городе Моршин. Женщина скончалась на месте происшествия.