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В Моршине Львовской области молния убила женщину

15:19, 07 июня 2019
Происшествия
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Женщина погибла в возрасте 55 лет / Фото: УНИАН

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как сообщили в полиции, правоохранителям около 12.00 поступила информация от медиков о том, что на собственном приусадебном участке в городе Моршин от поражения молнией погибла 55-летняя местная жительница.

По информации координатора ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, молния поразила жительницу Моршина, которая во время грозы находилась возле ул. Д. Галицкого в городе Моршин. Женщина скончалась на месте происшествия.

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Теги: #смерть#молнияпогода во Львове