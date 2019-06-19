На Херсонщине в результате ДТП с участием полицейского погибла семья с ребенком (фото)

Оперуполномоченного полиции, который подозревается в совершении ДТП, задержали.

На Херсонщине в результате дорожно-транспортного происшествия с участием полицейского погибла семья из трех человек.

Читайте такжеНа трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП: погибли три человека, еще четверо госпитализированы (фото)

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, обстоятельства ДТП, произошедшего на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области 18 июня, расследуют следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Мелитополе.

По информации ведомства, авария произошла неподалеку от поселка Николаевка с участием автомобилей «ВАЗ 21099» и «БМВ». За рулем последнего находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополе.

«В результате столкновения пассажиры автомобиля «ВАЗ 21099» — мужчина и женщина погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и впоследствии скончалась в больнице», - говорится в сообщении.

Правоохранитель, который находился за рулем автомобиля «БМВ» задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального Кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.

Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Кроме того, следователи ГБР проверят действия врачей, которые оказывали медицинскую помощь несовершеннолетнему ребенку. Досудебное расследование соответствующего уголовного производства начато по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2. ст. 140 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 июня на Херсонщине авто с мужчиной и двумя детьми упало в воду - никто не выжил.