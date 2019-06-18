На Херсонщине авто с мужчиной и двумя детьми упало в воду - никто не выжил
10:37, 18 июня 2019Происшествия
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Установлено, что водитель автомобиля, в котором находились двое детей, не справился с управлением и съехал с дороги в канал.
Машина упала в канал / Фото uk.wikipedia.org/Oleksandr Samoylyk
В Херсонской области из Перекопского канала достали тела мужчины и двух детей.
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Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 17 июня около 10.00 в ГСЧС поступила информация об исчезновении трех человек возле села Магдалиновка Чаплинского района.
При поиске было установлено, что 16 июня водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил съезд с дороги в Перекопский канал.
В результате ДТП погибли водитель 1984 г.р. и двое детей (2002 и 2014 г.р.). Тела всех погибших подняты из воды.
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