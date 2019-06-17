На Днепропетровщине школьница разбилась насмерть, выпав с 9 этажа недостроя

Еще одна девочка, которая тоже выпала, находится в тяжелом состоянии в больнице.

В Желтых Водах Днепропетровской области вечером 16 июня 15-летняя школьница разбилась насмерть, выпав с 9 этажа недостроя, которую местные называют «монолиткой».

Как сообщает в Facebook пользователь сети Ольга Байдак, еще одна девочка, которая тоже выпала, находится в тяжелом состоянии в больнице.

Читайте такжеЧасти тела разбросало по дороге: в Киеве мужчина прыгнул с моста и погиб под колесами грузовика.

“Вчера вечером на недостроенной монолитке произошла трагедия в результате которой погибла девочка, а вторая на грани жизни. С ужасом представляю, как пережили родители эту ночь. Мои соболезнования”, – написала Байдак.

Информацию подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

«Две 9-классницы 2004 года рождения упали с 9 этажа на 5. Одна девочка погибла на месте, вторая в тяжелом состоянии госпитализирована», - сообщила УНИАН начальник отделе коммуникации Анна Старчевская.

По данным желтоводских интернет ресурсов. Это не первая трагедия на недострое. Вопрос безопасности на этом долгострое неоднократно поднимался местными активистами. Входы в помещения заваривались и закладывались кирпичом, но это не останавливает часть подростков, которые проводят там свое свободное время.