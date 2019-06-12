Число жертв жуткого пожара в одесской психбольнице возросло до семи человек

Вечером 10 июня в одном из корпусов Одесского областного медицинского центра психического здоровья произошел смертельный пожар.

В больнице умер один из пострадавших от пожара в корпусе одесской психбольницы на улице Воробьева.

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Об этом сообщается в утренней сводке на сайте ГСЧС Украины.

«10 июня в 21 час. 44 мин. в Суворовском районе г. Одесса по ул. Академика Воробьева, 9 в «Одесском областном медицинском центре психического здоровья» Одесского облсовета возник пожар, вследствие которого погибли 6 человек и госпитализированы 5 человек, из которых 11 июня в больнице скончалось 1 лицо», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, вечером 10 июня в одном из корпусов Одесского областного медицинского центра психического здоровья произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек. Еще пятеро были госпитализированы.

В связи с произошедшим открыты уголовные производства по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.

В Одесской области объявлен траур.