Трагедия в одесской психбольнице: одна из жертв умерла еще до начала пожара

По предварительной информации, мужчина умер от гнойного перитонита еще до начала трагедии.

Один из погибших, обнаруженных в горящем Одесском областном медицинском центре психического здоровья, умер до начала пожара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех.

По его словам, предварительно установлено, что один из погибших мужчин умер до начала пожара, у него был гнойный перитонит.

Также, по предварительной информации, остальные погибли в результате отравления угарным газом. Он подчеркнул, что эксперты продолжают работать.

По данным Беха, когда в полицию поступило сообщение о пожаре в отделении №7 вышеназванного центра, информацию о количестве людей, находящихся в здании, изначально полицейским не сообщили.

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Как отметил начальник главка, две санитарки учреждения рассказали, что в 20.00 они закрыли входные двери и все больные были в своих палатах. Примерно в 21.30 сотрудницы ощутили запах гари, увидели дым и сразу открыли входную дверь. Часть больных выскочила наружу и «разбежалась по кустам». Также допрашиваются бездомные, которые часто проникают на территорию указанного учреждения, медперсонал и пациенты.

«Однако очень тяжело работать с некоторыми гражданами – пациентами, которые не могут назвать даже свое имя. Некоторые находятся в тяжелом состоянии, пожилой возраст – безусловно, есть определенные трудности», - сказал Бех, добавив, что многие пациенты центра не могли самостоятельно передвигаться, и лишь благодаря общим усилиям их удалось спасти. Во время оперативных мероприятий правоохранители фотографировали всех пациентов, чтобы исключить путаницу.

Он заявил, что сейчас в городских больницах находятся четверо пациентов – 1929, 1937, 1938 и 1945 годов рождения.

Кроме того, Бех сообщил, что сегодня во время следственных действий у руководителей центра изъят ряд документов и мобильные телефоны. На территории продолжает работать оперативно-следственная группа.

Как сообщал УНИАН, вечером 10 июня в одном из корпусов Одесского областного медицинского центра психического здоровья произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек.

В связи с произошедшим открыты уголовные производства по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УКУ.

Завтра в Одесской области объявлен траур.