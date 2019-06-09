Молния убила мужчину и его коня в Ривненской области (видео)

Трагедия на Ривненщине произошла в поле.

В Ривненской области во время грозы погибли мужчина и его лошадь. Их убил удар молнии.

Муж работал на поле, когда внезапно началась гроза, говорится в сюжете ТСН.

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Он сразу же сел на подводу и отправился домой в село. Впереди на машине ехал его зять, именно он заметил яркую вспышку позади. Когда свидетель остановился и посмотрел назад, то понял, что это молния попала в телегу – погонщик и конь лежали без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть.

Как сообщал УНИАН, в курортном городе Моршин на Львовщине 7 июня во время грозы от поражения молнией погибла женщина.