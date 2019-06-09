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Молния убила мужчину и его коня в Ривненской области (видео)

07:11, 09 июня 2019
Происшествия
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Молния попала в телегу / Фото УНИАН

Муж работал на поле, когда внезапно началась гроза, говорится в сюжете ТСН.

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Он сразу же сел на подводу и отправился домой в село. Впереди на машине ехал его зять, именно он заметил яркую вспышку позади. Когда свидетель остановился и посмотрел назад, то понял, что это молния попала в телегу – погонщик и конь лежали без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть.

Как сообщал УНИАН, в курортном городе Моршин на Львовщине 7 июня во время грозы от поражения молнией погибла женщина.

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Теги: #смерть#молния#Ривненская область