Молния убила мужчину и его коня в Ривненской области (видео)
07:11, 09 июня 2019Происшествия
53 0
Трагедия на Ривненщине произошла в поле.
Молния попала в телегу / Фото УНИАН
В Ривненской области во время грозы погибли мужчина и его лошадь. Их убил удар молнии.
Муж работал на поле, когда внезапно началась гроза, говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеНа Херсонщине молния убила 17-летнюю девушку во время сбора клубники
Он сразу же сел на подводу и отправился домой в село. Впереди на машине ехал его зять, именно он заметил яркую вспышку позади. Когда свидетель остановился и посмотрел назад, то понял, что это молния попала в телегу – погонщик и конь лежали без признаков жизни.
Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть.
Как сообщал УНИАН, в курортном городе Моршин на Львовщине 7 июня во время грозы от поражения молнией погибла женщина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter