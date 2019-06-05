На Львовщине в кабинете стоматолога разыгралась кровавая драма: медику перерезали вены (фото)

Медик госпитализирован с перерезанными венами.

Во Львовской области мужчина в помещении стоматологического кабинета нанес ножевые ранения врачу-стоматологу.

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Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отметили в полиции, на месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства происшествия устанавливаются. Больше информации в полиции пока не предоставляют.

В то же время, как сообщил на странице в Facebook ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, нападение мужчины на врача произошло сегодня, 5 июня в 11.07, в помещении стоматологического кабинета в селе Мшана Городокского района.

«В помещении стоматологического кабинета житель села нанес ножевые ранения врачу-стоматологу. У медика - перерезаны вены, он госпитализирован. По состоянию на 12.00, как мы узнали от руководителя полиции Городокского района Андрея Богуша, нападающий задержан и проводятся следственные действия, устанавливают обстоятельства нападения мужчины на врача», - отмечается в заметке Зинкевича.