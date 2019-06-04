Летевший из Киева пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Таллине

Никто из 31 пассажира и 5 членов экипажа не пострадал.

Летевший из Киева пассажирский самолет совершил аварийную посадку в таллиннском аэропорту из-за разрушения покрышки шасси воздушного судна.

Как сообщает Delfi, самолет приземлился в 18.07 по местному времени.

Пресс-секретарь авиакомпании Nordica Томас Уйбо сообщил, что спасатели были готовы на тот случай, если посадка пойдет не в штатном режиме.

«К счастью, несмотря на порванные покрышки, самолет удачно приземлился, никто из 36 пассажиров или членов экипажа не пострадал», - сказал Уйбо.

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Экипаж самолета уже в ходе полета понял, что резина, по всей видимости, повреждена. «Очевидно, инцидент произошел при взлете в Киеве», - сказал он.

По информации спасателей, они обеспечивали приземление воздушного судна из Киева, так как поступила информация о том, что при вылете из столицы Украины покрышки шасси были повреждены.

Как сообщили из таллиннского аэропорта, никто из 31 пассажира и 5 членов экипажа не пострадал.

На непродолжительное время инцидент повлиял на воздушное движение. Взлетно-посадочная полоса была вновь открыта в 18.38.

Напомним, ранее два самолета столкнулись на взлетной полосе аэропорта Праги, никто не пострадал.