В аэропорту Праги на взлетной полосе столкнулись два самолета (видео)

Сообщается, что масштаб повреждений, нанесенных самолетам, незначительный.

Два самолета столкнулись на взлетной полосе аэропорта Праги, никто не пострадал.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Novinky.

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"При выруливании два самолета столкнулись кончиками крыльев. Все пассажиры в порядке, движение в аэропорту не ограничивали", - сказал представитель аэропорта Роман Паквонь.

По его словам, в обоих самолетах были пассажиры. После инцидента они были вынуждены вернуться в терминал.

Сообщается, что масштаб повреждений, нанесенных самолетам, незначительный. Технический осмотр одной из машин проведут этой ночью, второй самолет осмотрят в течение выходных.

Видео: fly Rosta

Напомним, в аэропорту немецкого города Дортмунд в понедельник, 13 мая, неуправляемый автомобиль Renault Trafic врезался в самолет, на котором в этот город прилетела канцлер Германии Ангелы Меркель.