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В аэропорту Праги на взлетной полосе столкнулись два самолета (видео)

04:41, 18 мая 2019
Мир
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После инцидента пассажиры были вынуждены вернуться в терминал | eurointegration.com.ua

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Novinky.

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"При выруливании два самолета столкнулись кончиками крыльев. Все пассажиры в порядке, движение в аэропорту не ограничивали", - сказал представитель аэропорта Роман Паквонь.

По его словам, в обоих самолетах были пассажиры. После инцидента они были вынуждены вернуться в терминал.

Сообщается, что масштаб повреждений, нанесенных самолетам, незначительный. Технический осмотр одной из машин проведут этой ночью, второй самолет осмотрят в течение выходных.

Видео: fly Rosta

Напомним, в аэропорту немецкого города Дортмунд в понедельник, 13 мая, неуправляемый автомобиль Renault Trafic врезался в самолет, на котором в этот город прилетела канцлер Германии Ангелы Меркель.

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Теги: #самолет#аэропорт#Прага