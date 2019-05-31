На Донетчине задержали сотрудника СБУ, который наладил систему сбыта наркотиков

Правоохранитель был задержан вчера во время сбыта очередной партии каннабиса.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Краматорск, совместно с подразделением внутренней безопасности Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона осуществляют досудебное расследование по фактам сбыта наркотического вещества сотрудником регионального органа Службы безопасности Украины.

Как говорится в официальном сообщении Государственного бюро расследований, предварительно установлено, что работник одного из подразделений СБУ, которое дислоцируется в Донецкой области, привлекая к своей противоправной деятельности гражданское лицо, неоднократно поставлял наркотики (каннабис) наркозависимым местным жителям.

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В рамках начатого уголовного производства следователи теруправления ГБР задокументировали факты продажи вещества растительного происхождения зеленого цвета. По заключению экспертизы, вещество которое продавал правоохранитель, является особо опасным наркотическим средством - каннабисом.

Вчера, 30 мая, при попытке сбыта очередной партии наркотиков правонарушитель задержан (в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины).

Вещественные доказательства изъяты. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. В случае доказательства вины сотрудника СБУ, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.