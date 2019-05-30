На Днепропетровщине возле школы подорвали банкомат

В результате взрыва никто не пострадал.

В Каменском Днепропетровской области злоумышленники подорвали банкомат ПриватБанка, находящийся в магазине рядом со школой.

Об этом сообщает «Информатор».

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Инцидент произошел в четверг, 30 мая, около 5:00 на улице Дорожной, 24. Рядом с местом происшествия находится средняя школа № 34. В результате взрыва никто не пострадал.

По предварительной информации, взрывное устройство было внутри тамбура придорожного магазина.

Визуально, со стороны улицы, банкомат остался невредим, но от взрывной волны в магазине немного повело крышу.

На место прибыли полицейские и сотрудники охранной фирмы. На данный момент неизвестно, удалось ли злоумышленникам украсть деньги.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на среду, 29 мая, неизвестные взорвали банкомат в отделении банка на Лесном массиве.