В Киеве взорвали банкомат: грабители убегали с сумками в руках
10:55, 29 мая 2019Происшествия
293 0
Какую сумму удалось украсть злоумышленникам, в отделении банка пока не знают.
Воры взорвали банкомат / скриншот видео
В Киеве в ночь на среду, 29 мая, неизвестные взорвали банкомат в отделении банка на Лесном массиве.
Как сообщает ТСН, пострадало само помещение и банкомат.
Местные рассказывают, что видели после взрыва трех мужчин, убегавших от здания с сумками в руках.
В самом банковском отделении пока не знают, сколько денег было в банкомате. По словам руководителя отделения Виталия Сироты, эта информация еще устанавливается.
По некоторым данным, грабителям удалось вынести почти 700 тыс. гривень.
На месте преступления работали правоохранители, которые выясняют обстоятельства инцидента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter