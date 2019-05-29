В Киеве взорвали банкомат: грабители убегали с сумками в руках

Какую сумму удалось украсть злоумышленникам, в отделении банка пока не знают.

В Киеве в ночь на среду, 29 мая, неизвестные взорвали банкомат в отделении банка на Лесном массиве.

Как сообщает ТСН, пострадало само помещение и банкомат.

Местные рассказывают, что видели после взрыва трех мужчин, убегавших от здания с сумками в руках.

В самом банковском отделении пока не знают, сколько денег было в банкомате. По словам руководителя отделения Виталия Сироты, эта информация еще устанавливается.

По некоторым данным, грабителям удалось вынести почти 700 тыс. гривень.

На месте преступления работали правоохранители, которые выясняют обстоятельства инцидента.