Валит дым: на предприятии "Кузница на Рыбацком" произошел пожар (фото)

Информации о причинах возгорания нет.

На судостроительном предприятии “Кузница на Рыбацком”, которое выполняет оборонные заказы, произошел пожар.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Очевидцы в сети опубликовали снимки с возгорания на пирсе предприятия.

Информации о причинах возгорания и что именно горит пока нет.

Как сообщили в группе dtp.kiev.ua, на предприятии наблюдается сильное задымление, которое видно в нескольких километрах от места происшествия.

Справка УНИАН. «Завод Кузница на Рыбальском» (ранее Ленинская Кузница) был создан в 1862 году. В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд "Прайм Эссетс Капитал".

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С началом войны на Донбассе завод освоил производство новых разработок оборонного назначения. Там выпускают боевые модули и бронемашины, а также гранатометы и зенитные установки. С 2016 года Кабинет министров разрешил заводу осуществлять экспорт товаров военного значения. Это помогло предприятию, которое ежегодно терпело многомиллионные убытки, увеличить заказ. В 2017 году его прибыль составила 18,6 млн грн, а выручка - 776 млн грн.

На момент продажи фонду "Прайм Эссетс Капитал" принадлежало 73,9% акций. Еще 20,13% акций было у фонда ВІК Игоря Кононенко, депутата от БПП и давнего бизнес-партнера президента. В ноябре 2018 года они продали свои акции (3,23 млн или 94,03%) подконтрольной Сергею Тигипко кипрской компании Еwins Lімітеd. Самая высокая цена одной акции, по которой кипрская компания покупала акции завода, составила чуть больше $93. Максимальная стоимость покупки пакета акций - $300 млн.

Порошенко заявил, что продал завод для избежания конфликта интересов.