Тигипко купил столичную «Арену Сити» у Фирташа – СМИ

Структуры Дмитрия Фирташа хотели выручить за центр около $20 млн, но сумма сделки составила в районе $13-15 млн.

Один из самых известных киевских торгово-офисных центров «Арена Сити» продан структурам Сергея Тигипко.

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Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на три источника.

По их данным, продавцом выступила Group DF Дмитрия Фирташа. «Проданы помещения общей площадью 14 000 кв м, торговой — 10 000 кв м. Сделка была очень сложной, поскольку некоторые помещения на первых этажах Арены были проданы ранее и в сделку не вошли», — отметил инвестиционный банкир, пожелавший остаться неназванным.

Структуры Дмитрия Фирташа хотели выручить за центр около $20 млн, но сумма сделки составила в районе $13-15 млн. Представители Group DF и Сергея Тигипко комментарии не предоставили.

Group DF выставил на продажу «Арену Сити» больше года назад, рассказал консультант по недвижимости. «Первоначальная сумма составляла около $20 млн. Объект смотрели представители практически всех крупных компаний, но в результате он достался структурам Сергея Тигипко», — говорит он. И добавляет, что сумма сделки значительно ниже запрашиваемой и составляет около $13-15 млн.

Ранее сообщалось, что структуры Дмитрия Фирташа распродают активы бизнесмена в сфере недвижимости последние несколько лет. В сентябре 2016 года олигарх передал своему партнеру, девелоперу Вагифу Алиеву 50% долей в бизнес-центре «Парус». Фирташ продал структурам бизнесмена Владимира Зубика гостиницу Санкт-Петербург на бул. Шевченко за $15 млн.

Сергей Тигипко наращивает свое присутствие на киевском рынке недвижимости. На территории Кузницы на Рыбальском, которую бизнесмен выкупил у президента Петра Порошенко и депутата от БПП Игоря Кононенко, Тигипко вместе с девелоперской компанией City One Development Валерия Кодецкого планирует реализовать масштабный проект Lipki Island. Сумма инвестиций может составить $600 млн. На территории предприятия планируется построить офисный центр класса «А» арендной площадью порядка 50 000 кв м, а также 36 домов от 2 до 30 этажей на 6 200 квартир.