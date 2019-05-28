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Раскрыты подробности двойного убийства в Коломые: адвокат застрелил супругу и покончил с собой

13:37, 28 мая 2019
Происшествия
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Полиция выяснила обстоятельства смерти известного адвоката на Ивано-Франковщине / if.npu.gov.ua

Правоохранители установили подробности убийства супружеской пары в Коломые Ивано-Франковской области. Ранее сообщалось, что там обнаружили убитыми в собственном доме известного адвоката Михаила Петрива и его жену.

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Как сообщается на сайте Нацполиции Ивано-Франковской области, погибшие – 56-летняя женщина и 54-летний мужчина. Возле мужчины был найден обрез охотнечьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет.

Установлено, что между парой возникла ссора, в ходе которой мужчина убил свою жену, выстрелив в нее из ружья. Далее мужчина поджег одну из комнат дома и покончил с собой – застрелился.

В доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку, в которой мужчина просит прощения у родных за содеянное.

Ранее сообщалось, что тела убитых нашли спасатели, которые ликвидировали в горящем доме пожар.

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Теги: #убийство#Коломыя