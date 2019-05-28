На Ивано-Франковщине нашли убитыми известного адвоката и его жену (фото)

По данным местных интернет-изданий, у убитого мецената и адвоката Михаила Петрива и его жены выявлены огнестрельные ранения, а их дом подожгли.

В городе Коломыя Ивано-Франковской области, обнаружили убитыми в собственном доме известного мецената и адвоката Михаила Петрива и его жену.

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Как сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, тела обнаружили спасатели, выехавшие по вызову на пожар.

Сообщение о пожаре в частном доме на ул. Пушкина поступило 27 мая в 19.50. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины и женщины. Продолжаются следственные действия.

Вместе с тем местные интернет-издания сообщают, что, по неподтвержденной информации, у Петрива и жены выявлены огнестрельные ранения, а их дом подожгли. Детей во время трагедии дома не было.

Ранее в Одесской области был обнаружен убитым политик из непризнанного Приднестровья.