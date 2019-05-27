На Харьковщине парень покончил жизнь самоубийством после ссоры с девушкой
11:34, 27 мая 2019Происшествия
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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Парень выбросился с 7 этажа / Фото Yulya Balaeva via flickr.com
В городе Изюм Харьковской области 17-летний парень покончил с собой, прыгнув с седьмого этажа недостроя.
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Он умер в карете скорой помощи, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Как установили правоохранители, накануне между 17-летним парнем и его знакомой возникла ссора на почве ревности. Парень пошел к недострою и прыгнул с 7-го этажа.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее в Житомире полуторагодовалый мальчик выпал с балкона на 9-м этаже.
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