На Харьковщине парень покончил жизнь самоубийством после ссоры с девушкой

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

В городе Изюм Харьковской области 17-летний парень покончил с собой, прыгнув с седьмого этажа недостроя.

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Он умер в карете скорой помощи, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Как установили правоохранители, накануне между 17-летним парнем и его знакомой возникла ссора на почве ревности. Парень пошел к недострою и прыгнул с 7-го этажа.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее в Житомире полуторагодовалый мальчик выпал с балкона на 9-м этаже.