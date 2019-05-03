цей матеріал доступний українською

В Житомире полуторагодовалый мальчик выпал с балкона на 9-м этаже (видео)

13:09, 03 мая 2019
Происшествия
232 0
Фото иллюстративное / newgrodno.by

Читайте такжеВ Киеве 19-летняя девушка во время ссоры с парнем выпрыгнула с 11 этажа (фото)

Как сообщили УНИАН в ювенальной превенции Житомирской области, происшествие произошло вечером 2 мая.

«Ребенок игрался в коридоре общего пользования и в какой-то из моментов остался без присмотра взрослых и во время игры вышел на балкон, откуда сорвался вниз», - сказано в сообщении.

Мальчика доставили в больницу с многочисленными травмами, характер которых устанавливается.

По данному факту полицейские начали уголовное производство. Правовая квалификация происшествия в настоящее время определяется.

Ранее во Львове задержанный за грабеж мужчина во время допроса угрожал выпрыгнуть из окна райотдела.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter