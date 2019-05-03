В Житомире полуторагодовалый мальчик выпал с балкона на 9-м этаже (видео)
13:09, 03 мая 2019Происшествия
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Мальчика доставили в больницу с многочисленными травмами, характер которых устанавливается.
Фото иллюстративное / newgrodno.by
В Житомире в результате падения с девятого этажа жилого дома травмировался полуторагодовалый мальчик.
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Как сообщили УНИАН в ювенальной превенции Житомирской области, происшествие произошло вечером 2 мая.
«Ребенок игрался в коридоре общего пользования и в какой-то из моментов остался без присмотра взрослых и во время игры вышел на балкон, откуда сорвался вниз», - сказано в сообщении.
Мальчика доставили в больницу с многочисленными травмами, характер которых устанавливается.
По данному факту полицейские начали уголовное производство. Правовая квалификация происшествия в настоящее время определяется.
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