Новый пешеходный мост в Киеве перекрыли из-за треснувшего стекла: говорят о вандализме и обстрелах

Стекло треснуло на двух фрагментах стеклянного пола.

Сегодня на открывшемся велосипедно-пешеходном мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола.

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Городской голова Киева Виталий Кличко отреагировал на сообщение о повреждениях.

«Друзья! Открыли пешеходный мост. Вчера и сегодня там были тысячи людей. Все было красиво и хорошо. Сегодня несколько часов назад вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается, - акт вандализма», - заявил Кличко на своей странице в Facebook.

Также городской голова подчеркнул, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста).

«Рассматривается версия того, что стреляли», - добавил Кличко.

«Сказать, что я сильно рассержен - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ! Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся», - подчеркнул мэр Киева.

По сообщению ресурса dtp.kiev.ua пока мост для прохода граждан перекрыто. Бойцы Киевской службы спасения КГГА обеспечивают безопасность на месте происшествия, где работают полиция и бойцы КАРС.

Как ранее сообщал dtp.kiev.ua в Facebook, появилась информация, что якобы неизвестные обстреляли новый пешеходно-велосипедный мост со стеклянными участками в центре Киева.

"Говорят, хулиганы ночью снизу расстреляли из нарезного оружия... Новое стекло на новом мосту. Все покрылось трещинами и паутиной, проверять прочность не рекомендуем", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 25 мая, мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов и поздравил киевлян с Днем Киева. По словам мэра, активное строительство моста длилось 5 месяцев. Над возведением моста работали около тысячи строителей и специалистов, которые изготавливали необходимые материалы.

Мост имеет ломаную форму, изгибы. Длина мостового перехода – почти 212 метров, построен из бетона и стекла. Покрытие – из гусасфальта. Вес металлоконструкций составляет 460 тонн.

На прочность стекло мэр Киева испытал совместно с братом, легендой мирового бокса, экс - чемпионом мира Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки.

Мэр заверил, что 1 кв. метр такого стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.