В Киеве задержали преступника, который снимал детское порно и развращал детей (фото)

Также задержанный изготовлял порнографическое видео, его жертвами стали девочки в возрасте 9-10 лет.

В Киеве задержан 42-летний преступник, который снимал порнографическую продукцию с участием детей, а также вербовал детей для предоставления сексуальных услуг.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, его жертвами стали девочки в возрасте 9-10 лет.

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"Уже установлено, что мужчина предлагал проституткам за денежное вознаграждение вербовать несовершеннолетних для предоставления сексуальных услуг", - говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что преступник задержан во время очередной попытки развращения ребенка. "Мужчина пытался договориться с матерью малолетней девочки, которая жила в Одессе, о половом акте с участием ее дочери. За развращение несовершеннолетней он предложил денежное вознаграждение - 500 евро", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Преступнику инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины - ст. 149 (торговля людьми), ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Следственные действия продолжаются.

Ранее УНИАН сообщал, что правоохранители разоблачили жителя Черкасской области в изготовлении порнографических фото с участием собственной жены и 15-летней дочери.