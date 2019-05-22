В Одессе мошенники продают фальшивые билеты в кино

Кинотеатры призвали всех зрителей, а особенно одесситов и гостей города, быть внимательными и покупать билеты только в кассах и на официальных сайтах.

Несколько гостей кинотеатра Multiplex в городе Одесса пострадали от действий мошенников. Неизвестные подделывают QR-коды, которые размещены на электронных билетах, поддельные коды не считывается системой в кинотеатре, а пострадавшим деньги за билеты не возвращаются. Читайте такжеВ Одессе задержали группу фальшивомонетчиков (видео) "Было несколько случаев, когда при посадке администратору зала отдавали билет для считывания, но мы их не смогли идентифицировать. Вчера, мы снова столкнулись с данной проблемой и в этот раз от действий мошенника пострадали дети и школьники, которые приобрели билеты с рук. Просим всех зрителей, а особенно одесситов и гостей города, быть внимательными и покупать билеты только в кассах, официальном сайте multiplex.ua или в приложении Multiplex”, - заявил генеральный директор сети кинотеатров Multiplex, Виталий Писаренко. Билеты продают через аккаунты в Instagram, в основном все с существенной скидкой, что сильно подкупает жертв мошенников. По данному факту сотрудники кинотеатра провели собственное расследование, в результате чего были обнаружены неопровержимые факты мошенничества, готовится заявление в правоохранительные органы. Ранее УНИАН рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупке билетов на концерт.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter