Как не стать жертвой мошенников при покупке билетов на концерт

Главным элементом билета является его штрихкод. Он действителен только один раз, все следующие попытки пройти по этому штрихкоду будут неудачными.

В Украине концертов, на которые есть большой спрос, становится все больше. Аншлаги в Домах культуры, больших концертных залах, Дворцах спорта и даже на стадионах собирают как звезды мирового масштаба, так и отечественные артисты. Все чаще спрос на концерт больше, чем количество билетов. Это вызывает волны мошенничеств, связанных с продажей билетов.

На днях на НСК "Олимпийский" состоялся концерт американской группы Imagine Dragons. Все билеты были проданы еще до концерта, сообщает Concert UA. Более 50 тысяч зрителей насладились невероятным шоу, которое будут вспоминать много лет. К сожалению, не все, кто заплатил за билеты, смогли попасть на стадион. Они будут помнить этот день не меньше. Как это произошло?

Во-первых, имела место беспрецедентная афера. Наибольшее количество пострадавших купили билеты через сайт e-ticket.in.ua. Во-вторых, аферисты через доски объявлений, аккаунты в Instagram и других соцсетях продавали копии билетов, приобретенных у официальных билетных операторов. В-третьих, аферисты продавали "билеты" на поддельных бланках операторов.

Что такое билет на концерт?

Современный билет на концерт или в театр - это совокупность данных, содержащая значения реквизитов билета (стоимость, дату, название мероприятия и места, времени его проведения и прочее), а также уникальный штрихкод. Штрихкод является определенным образом закодированным визуальным отображением многозначного номера. При входе на мероприятие штрихкод сканируют, и система контроля входа дает ответ, есть соответствующая штрихкоду последовательность цифр в базе валидных билетов или нет, и если есть, то первое ли это сканирование, или по этому номером ранее уже зашел кто-то другой. После первого сканирования все последующие сканирования доступа на событие не дают.

Реквизиты билета и его штрихкод могут как печатать на термобланках билетных операторов (такие билеты вы получаете в кассах или доставкой курьером), так и размещать в электронных файлах, которые приходят на е-mail или находятся в личном кабинете клиентов.

Афера e-ticket.in.ua

Сотни людей приобрели билеты на сайте у несуществующего "билетного оператора" e-ticket.in.ua. Реклама в Google, интернет-баннеры и публикации в социальных сетях приводили на этот сайт людей, которые желали пойти на концерт. На сайтах знакомых им билетных операторов билетов уже не было, поэтому жертвы считали e-ticket.in.ua находкой.

На первый взгляд, сайт был похож на другие (сейчас доступ к нему уже заблокирован): на главной странице афиши некоторых популярных концертов, на странице каждого события - описание с фотографиями. Электронные билеты можно было оплатить через сервис LiqPay от ПриватБанка. А сами билеты, которые после оплаты приходили на электронную почту и имели общепринятый вид, содержали детали события, тип билета и штрихкод. Но эти штрихкоды не имели никакого отношения к базе настоящих номеров билетов организатора концерта, и на входе они, конечно, не сработали. По обращениям жертв уже открыто уголовное производство. Если вы также пострадали от аферистов, советуем обратиться в киберполицию через форму.

Как распознать сайты билетных аферистов? Собрали для вас несколько советов на случай, если известные вам билетные операторы не продают билеты на любое событие:

1. Небольшая, по сравнению с официальными операторами, посещаемость сайта (объясняется это тем, что создаются такие сайты не на годы, а до первой крупной аферы). Проверить сайт можно на сервисе similarweb.com. Пример здесь. Данных о сайте настолько мало, что сервис не отображает количество посетителей. Сравните с этим.

2. Обычно такие сайты не имеют SSL-сертификатов безопасности. Если в адресной строке в браузере рядом с адресом сайта вы не увидите иконку открытого замка, советуем насторожиться.

3. Ассортимент на таких сайтах очень небольшой. Официальные билетные операторы реализуют билеты на сотни событий одновременно.

4. Поинтересуйтесь у организатора события о статусе сайта. Узнать, кто является организатором, можно через страницу события в Facebook. Если на этой странице не указано ни одного организатора, не доверяйте такой странице.

5. Применяйте ко всем подозрительным сайтам "презумпцию виновности". Если вы не можете получить от них доказательства о легальном статусе продажи билетов на мероприятие, не отдавайте ни гривны. Даже если предложение выглядит очень выгодно и эксклюзивно. Покупайте билеты только у известных, крупных билетных операторов.

Поддельные билеты

Бланки билетных операторов печатаются в специализированных типографиях на термочувствительной бумаге. И печатают на них не краской, как на обычных принтерах, а нагреванием в специальных термопринтерах, когда под воздействием температуры бумага чернеет. Тот же принцип в знакомых нам кассовых чеках.

Там, где есть спрос, найдется и предложение. Так, на сайтах с объявлениями (например, OLX), на страницах Instagram-аккаунтов и прочих социальных сетей появлялись сотни предложений продать билеты на концерт Imagine Dragons, которые были напечатаны вроде бы на фирменных бланках билетных операторов. Визуально они действительно были похожи на настоящие, но напечатаны были не на термочувствительной бумаге, а на обычной. Жертвы покупали эти билеты, не подозревая о подвохе. Штрихкод на таких билетах мог быть или случайным набором цифр, или же взятым из настоящего, официально приобретенного билета. Но печатался он один на много "бланков". Таким образом, даже если бы покупатель решил узнать у оператора, действителен штрихкод, ответ был бы положительным. Только вот попасть на концерт с таким штрихкодом можно только один раз. Все остальное - копии. И уже неважно, как они выглядят.

Копии билетов

Как вы уже знаете, главным элементом билета является его штрихкод. Он действителен только один раз, все следующие попытки пройти по этому штрихкодом будут неудачными. И неважно, с какого носителя осуществляется сканирование билета. Так, среди обманутых жертв были покупатели билетов на настоящих термобланках билетных операторов, которые содержали валидные штрихкоды. Только вот такие билеты были куплены с рук. Как минимум тот, кто их продавал, имел доступ к штрихкоду - мог его скопировать, распечатать и зайти по нему на концерт первым.

Итак, как уберечь себя от аферистов?

Не покупать билеты с рук даже на бланках. Не покупать через объявления от незнакомых людей и даже знакомых. Не покупать билеты на подозрительных сайтах, особенно с эксклюзивными предложениями. Обращаться только к известным билетным операторам.