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В Одессе легковушка попала под трамвай

13:22, 20 мая 2019
Происшествия
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В результате ДТП пострадала пассажир авто ВАЗ / фото: пресс-служба патрульной полиции области

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Одесской области.

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В результате ДТП автомобиль получил сильные повреждения, также пострадала пассажирка автомобиля.

"Водитель ВАЗ не предоставил преимущество движения трамваю в результате чего произошло столкновения. За медицинской помощью обратилась женщина пассажир авто ВАЗ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 мая, в Днепре на Маршала Малиновского в 16:20 случилось страшное ДТП -  столкнулись два легковых автомобиля Peugeot и Kia.

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Теги: #ДТП#ДТП в Одессепогода в Одессе