В Одессе легковушка попала под трамвай
13:22, 20 мая 2019Происшествия
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Водитель ВАЗ не предоставил преимущество движения трамваю.
В результате ДТП пострадала пассажир авто ВАЗ / фото: пресс-служба патрульной полиции области
В понедельник, 20 мая, в Одессе на Люстдорфской дороге, 140/1 трамвай въехал в ВАЗ.
Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Одесской области.
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В результате ДТП автомобиль получил сильные повреждения, также пострадала пассажирка автомобиля.
"Водитель ВАЗ не предоставил преимущество движения трамваю в результате чего произошло столкновения. За медицинской помощью обратилась женщина пассажир авто ВАЗ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 мая, в Днепре на Маршала Малиновского в 16:20 случилось страшное ДТП - столкнулись два легковых автомобиля Peugeot и Kia.
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