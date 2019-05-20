В Одессе легковушка попала под трамвай

Водитель ВАЗ не предоставил преимущество движения трамваю.

В понедельник, 20 мая, в Одессе на Люстдорфской дороге, 140/1 трамвай въехал в ВАЗ.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Одесской области.

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В результате ДТП автомобиль получил сильные повреждения, также пострадала пассажирка автомобиля.

"Водитель ВАЗ не предоставил преимущество движения трамваю в результате чего произошло столкновения. За медицинской помощью обратилась женщина пассажир авто ВАЗ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 мая, в Днепре на Маршала Малиновского в 16:20 случилось страшное ДТП - столкнулись два легковых автомобиля Peugeot и Kia.