В Днепре произошло страшное ДТП, есть жертвы (фото, видео)

В результате аварии машины превратились в груду металла.

В пятницу, 17 мая, в Днепре на Маршала Малиновского в 16:20 случилось страшное ДТП - столкнулись два легковых автомобиля Peugeot и Kia.

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Водитель в машине Peugeot, похоже, насмерть. Подросток лежит рядом на траве. Об этом сообщает местный сайт "Днепровская панорама".

По данным "Информатора", в инциденте – двое погибших, один пострадавший.

"Известно, что в аварии пострадал водитель KIA, двое человек из Peugeot погибли на месте. Спасателям пришлось доставать пострадавших и умерших с помощью спецсредств", – отмечает издание.

На улице Малиновского в сторону Игрени образовалась большая пробка. Автомобилистам приходится объезжать по встречной полосе. Из баков авто вылилось топливо, его заливают специальной жидкостью во избежание пожара. Также полиция перекрыта движение в сторону железнодорожного моста.