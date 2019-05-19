В Одессе ликвидируют пожар на складе с пластиковой и картонной тарой
В Одессе спасатели ликвидируют пожар на складе с пластиковой и картонной тарой.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, сегодня в 9:30 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Дальницкая, 33, горит складское помещение.
Спасатели на месте установили, что горит крыша одноэтажного складского помещения, в котором хранится пластиковая и картонная тара различного назначения.
Пожарные локализовали пожар в 11:27. Сейчас продолжается его ликвидация ориентировочно на площади 600 кв. м.
В главке добавили, что пожар на территории бывшей воинской части в Киевском районе уже ликвидирован. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 мая, в Киевском районе Одессы произошел пожар на территории бывшей воинской части.