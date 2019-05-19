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В Одессе ликвидируют пожар на складе с пластиковой и картонной тарой

14:31, 19 мая 2019
Происшествия
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Пожарные локализовали пожар в 11:27 / фото: пресс-служба ГСЧС области

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, сегодня в 9:30 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Дальницкая, 33, горит складское помещение.

Спасатели на месте установили, что горит крыша одноэтажного складского помещения, в котором хранится пластиковая и картонная тара различного назначения.

Пожарные локализовали пожар в 11:27. Сейчас продолжается его ликвидация ориентировочно на площади 600 кв. м.

Фото: пресс-служба ГСЧС области

В главке добавили, что пожар на территории бывшей воинской части в Киевском районе уже ликвидирован. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГСЧС области

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 мая, в Киевском районе Одессы произошел пожар на территории бывшей воинской части.

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Теги: #Одесса#пожарпогода в Одессе