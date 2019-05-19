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В Одессе произошел пожар на территории бывшей воинской части (видео)

12:07, 19 мая 2019
Происшествия
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Площадь возгорания превысила 500 квадратных метров / фото dumskaya.net

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в воскресенье около 6:00 в службу спасения "101" поступила информация о пожаре на территории бывшей воинской части в районе Люстдорфской дороги.

О пострадавших на данный момент не сообщается. По предварительным данным, площадь возгорания превысила 500 квадратных метров.

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Теги: #пожар в Одессе